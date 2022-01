Come parte dei suoi annunci pre-CES 2022, Samsung ha introdotto tre nuove linee di display 4K UHD (3.840 x 2.160) VA. L’Odyssey Neo G8 curvo da 32 pollici, l’ultimo display da gioco di fascia alta di Samsung, guida la serie di monitor. Il display offre la nuova tecnologia di retroilluminazione mini-LED per un migliore contrasto e la tecnologia Quantum Dot per colori più brillanti. Questo display è certificato HDR 2000 per una gamma dinamica extra ampia ed è il primo monitor 4K a fornire una frequenza di aggiornamento di 240 Hz per giochi ultra nitidi.

Il monitor Samsung Odyssey Neo G8 ha la stessa curva 1000R del più costoso monitor Odyssey Neo G9. Questa volta Samsung ha incluso una nuova modalità che identifica i colori sul display e li proietta automaticamente tramite il core posteriore. Non sorprende che Samsung si riferisca al nuovo core di illuminazione come ‘CoreSync’ e affermi che migliorerebbe l’immersione nel gioco.

Samsung: i nuovi monitor verranno presentati al CES 2022

Samsung ha anche presentato lo Smart Monitor M8 da 32 pollici, il successore dell’M7 dello scorso anno. Il monitor intelligente di Samsung, come una smart TV, include un telecomando e un set-top box, che consente agli utenti di trasmettere in streaming i propri programmi preferiti tramite app come Netflix. La sua capacità di funzionare come hub di controllo SmartThings è una caratteristica utile da avere in un monitor quando non viene utilizzato per lavorare da casa.

Sebbene vanti una risoluzione 4K come l’Odyssey Neo G8, Samsung non ha menzionato la frequenza di aggiornamento, il che ci porta a credere che sia probabilmente limitato a 60Hz regolari. Tuttavia, con una luminosità massima di 400 nits, copre 1,07 miliardi di colori e il 99% dello spettro sRGB. Come bonus aggiuntivo, Samsung ha incluso nell’offerta una SlimFit Cam magnetica mobile, che funziona anche senza computer tramite programmi integrati come Google Duo.

Il monitor ad alta risoluzione S8, il terzo dei nuovi monitor Samsung, è rivolto a produttori e designer. È disponibile in due dimensioni, un modello da 27 pollici e una variante da 32 pollici, con le stesse caratteristiche. Gli S8 soddisfano i creativi riproducendo fino al 98% della gamma di colori DCI-P3 e hanno un grado HDR 600 certificato VESA. Forse ancora più sorprendente, questi sono i primi monitor Glare Free verificati da Underwriter Laboratories (UL).

Samsung ha ottenuto questo risultato utilizzando una finitura opaca del display sull’S8s, che riduce significativamente il riflesso della luce, che i creativi amano particolarmente. Includono anche la ricarica USB Type-C da 90 W e connettori LAN, eliminando la necessità di un dock separato per laptop e dispositivi mobili.

Sfortunatamente, al momento Samsung non ha fornito informazioni su prezzi o disponibilità, anche se prevediamo che questi monitor saranno disponibili nel primo trimestre.