Il nuovo anno inizia con l’ennesimo conflitto tra la Russia e le principali società tecnologiche poiché il governo ha promulgato una legge che entrerà in vigore nel marzo 2022. Netflix e altre piattaforme di streaming dovranno integrare le reti televisive locali nei loro contenuti sotto questa norma, che è stata redatta nel 2020.

Il Moscow Times ha pubblicato per primo la notizia, che si è rapidamente diffusa in tutto il mondo, scatenando un’ondata di preoccupazione. Roskomnadzor, l’autorità di regolamentazione delle comunicazioni della Russia, richiede che tutti i servizi di streaming operanti sul territorio russo forniscano agli utenti almeno 20 canali russi.

Russia: la nuova legge vieta contenuti ‘estremisti’ sulle piattaforme di streaming

Inoltre, la Russia vuole che i contenuti in streaming siano conformi alle regole locali, il che significa niente contenuti ‘estremisti’ o film e serie LGBT. La nuova normativa, secondo la legge, si applica ai servizi di streaming con più di 100.000 clienti giornalieri, che copre piattaforme come Netflix, Amazon Prime, Disney+ e potenzialmente Apple+, sebbene quest’ultima non pubblichi le statistiche degli abbonati.

Questa non è la prima volta che la Russia tenta di costringere le imprese tecnologiche. A novembre, lo stesso regolatore ha ordinato alle grandi aziende tecnologiche di costruire uffici in Russia per continuare a operare sul suolo russo. Le società di piattaforme streaming non si sono ancora espresse in merito e siamo curiosi di sapere come andrà a finire questa questione.

Netflix, Amazon Prime e Disney+ potrebbero dover modificare la loro piattaforma in Russia a causa di questa legge e siamo sicuri che non tutti gli utenti abbonati saranno felici di questo cambiamento. Torneremo a parlarne non appena saranno rilasciate ulteriori informazioni.