Dopo aver provato la confezione da tre di Amazon EERO 6, finalmente siamo riusciti a mettere le mani sul modello di punta della categoria di router di questo mercato 2021. Stiamo parlando di Amazon EERO 6 Pro, in confezione da tre anch’essa, che propone agli utenti più esigenti un servizio e delle caratteristiche complete sotto ogni punto di vista, per ottenere e garantire in casa o in ufficio la migliore copertura possibile.

Design

Amazon è riuscita a mantenere, anzi a contenere, le dimensioni di questi router, superando quelle del modello EERO 6 in superficie, ma risparmiando invece in altezza. Tutto sommato molto compatti e posizionabili con poco ingombro ovunque sia disponibile una presa per l’alimentazione tramite USB Type C, forniti in confezione per ogni modulo acquistato. La colorazione bianca, lucida sulla parte esterna e opaca sulla parte inferiore, nasconde una rifinitura in plastica davvero ben realizzata, che ci consente di apprezzare la loro costruzione solida ed efficace. La base è stata rivestita di un materiale gommato che dà un buon grip su qualsiasi superficie e ci permette di stare tranquilli anche con un posizionamento un po’ precario, anche su mobili più lisci e scivolosi. Come per EERO 6, anche questo modello 6 Pro garantisce un design completamente chiuso, che non consente l’entrata di polvere nell’apparecchio e che al tempo stesso non scalda eccessivamente.

Gli attacchi sul lato posteriore sono solo tre: due per cavo ethernet RJ45 e un attacco USB Type C per l’alimentazione del dispositivo. Due porte ethernet non sono poi così tante, considerato anche il fatto che una è necessaria per il collegamento del router al modem.

Caratteristiche e prestazioni

Il router integrato all’interno di questi apparecchi è un ottimo AX4200, che supporta tutte le ultime tecnologie disponibili sul mercato, a partire dal Wi-Fi 6, fino ad arrivare ad una gestione tri-band della rete: una banda copre i 2.4GHz, e le altre due sono state posizionate sui 5GHz. La copertura è stata estesa, con un claim di 190mq per singolo modulo, anche se queste misurazioni prevedono un ambiente senza ostacoli di sorta. Dentro casa un singolo modulo basta ampiamente per un appartamento di circa 80-90mq (a patto che venga posto al centro), mentre passando al piano inferiore ne sarà necessario un altro ancora per garantire una copertura affidabile e veloce. Il modulo integrato riesce a supportare connessioni fino a 1Gbps, senza diminuire effettivamente la banda, grazie ad una capacità di trasferimento dati molto elevata, e anche al supporto di decine di dispositivi contemporaneamente.

Inoltre, sono supportate anche le funzionalità di rete mesh e di modulo Zigbee, in maniera tale da rendere questi router dei veri e propri hub per collegare e gestire al meglio i nostri dispositivi smart. Dalle nostre prove, la copertura è stata ottima, superiore al modello EERO 6 sia in distanza di copertura Wi-Fi che anche in velocità di ricezione in download e upload. Ping e jitter si sono sempre dimostrati all’altezza della situazione, per delle prestazioni sempre al top, nonostante la rete di prova si fermi ad una Fibra a 100mb/s.

App e gestione

Facilissima la gestione dei router, configurabili in pochi istanti direttamente dall’applicazione disponibile per Android e iOS. Attraverso l’app potremo controllare le velocità di download e upload, il traffico scaricato e caricato in rete, gestire i dispositivi collegati e perfino creare dei profili per la gestione ottimale della propria rete. Insomma, un elemento che dà un valore aggiuntivo a questo prodotto, grazie ad una gestione immediata e semplificata di tutti i moduli che intendiamo installare.

La modalità premium di Secure ci permette poi di gestire in maniera precisa tutte quelle funzionalità legate al parental control, alla gestione della app autorizzate per l’accesso al web, il blocco delle pubblicità e delle minacce, a patto di essere disposti a spendere 39 euro l’anno per queste comode funzioni. Presente anche un abbonamento aggiuntivo e superiore, che mette a disposizione un DDNS, servizio di salvataggio password 1Password nella versione famiglia, la VPN in versione famiglia e l’antivirus Malwarebytes per 3 dispositivi al costo annuale di 109 euro l’anno. Si tratta in ogni caso di un costo da aggiungere al bilancio familiare e che può essere più o meno utile a seconda delle singole situazioni dei vari utenti.

Conclusioni e prezzo

Il prezzo di listino per il singolo modulo è di 249 euro, mentre il pacco da tre costa 649 euro. Eppure spesso in occasioni di sconti e saldi è possibile ottenere degli sconti consistenti a 174€ e 447€, che ne aumentano ancora di più il valore e la convenienza. Certo, per molti di voi potrebbero essere più che sufficienti anche i modelli più economici, come EERO 6, ma se desiderate avere uno dei dispositivi top più completi sul mercato allora con EERO 6 Pro non potrete sbagliare, soprattutto grazie al supporto di Amazon, ottimo dall’acquisto fino all’utilizzo del prodotto.