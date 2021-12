Il design degli smartphone è diventato un po’ monotono nel corso degli anni. Ciò è dovuto al fatto che ci sono solo tanti modi per creare un oggetto rettangolare, giusto? Certo, stiamo iniziando a vedere uno spostamento verso i telefoni con display a schermo intero, ma tutto il resto sembra essere lo stesso.

Oppo, d’altra parte, sembra sperimentare l’idea di mettere display secondari sul retro del telefono, secondo un brevettoscoperto da LetsGoDigital. Non siamo sicuri a cosa serva il display extra posteriore, ma potrebbe essere utile per le persone che desiderano registrare video selfie ma preferiscono utilizzare le fotocamere posteriori del telefono, che normalmente sono di qualità migliore rispetto allo snapper anteriore.

Oppo potrebbe anche non prendere in considerazione il progetto

Un monitor montato sul retro consentirebbe agli utenti di vedere cosa stanno registrando e garantire che siano inquadrati. A parte questo, dobbiamo confessare che sembra più innovativo che pratico, ma bisogna fare i complimenti a Oppo per aver tentato di elaborare nuovi concetti. Detto questo, poiché questo è un brevetto, è difficile dire se Oppo lo stia davvero prendendo in considerazione o se sia solo un’idea che non verrà mai realizzata.

Di recente, la società si è unita con OnePlus per uniformare i device e le idee creative delle due aziende. ColorOS è il sistema operativo che dovrebbe rimpiazzare l’attuale OS dei device di Oppo e OnePlus, ma ci sono già alcuni problemi. Diversi utenti, infatti, hanno notato rallentamenti ed impossibilità di utilizzare lo smartphone dopo aver installato un aggiornamento relativo ad Android 12 su ColorOS.

Resta da vedere cosa avranno in serbo per noi le due aziende, con i fan che attendono nuove funzionalità per i loro telefoni.