Bennet prova ad avvicinarsi il più possibile agli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per iniziare a risparmiare al massimo, riuscendo nel contempo ad accedere a prodotti dalla qualità particolarmente elevata, siano essi legati alla telefonia mobile che alla tecnologia in generale.

Il volantino che trovate descritto nel nostro articolo, ad ogni modo, risulta essere attivo solo ed esclusivamente nei negozi fisici sparsi per il territorio nazionale, così facendo gli utenti sono costretti a recarsi personalmente presso gli stessi per avere la certezza di risparmiare al massimo. I prodotti, indipendentemente da tutto ciò, sono distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata nelle medesime location.

Bennet è assurda: questi sconti vi faranno risparmiare

Bennet sa come far risparmiare al massimo gli utenti, nel nuovo volantino l’azienda ha deciso di lanciare una numerosissima porzione di riduzioni di prezzo, tutte applicate su modelli dall’elevato interesse commerciale. Il top di gamma coinvolto, anche se non di ultima generazione, è sicuramente l’Apple iPhone 11, dispositivo da soli 549 euro, oggi ancora in grado di competere con i modelli più recenti.

Tutte le altre proposte del volantino sono legate a prodotti economici, in vendita a meno di 179 euro, e coinvolgono Vivo Y21, Alcatel 1Q, Oppo A16 o anche Samsung Galaxy A12. Per conoscere da vicino l’eccellente campagna promozionale di Bennet, ricordatevi che sarà strettamente necessario recarsi a questo link, ma che gli acquisti potranno essere effettuati solo in negozio.