Nel 2022, il mondo di Android si infiltrerà nei PC Windows. Microsoft sta ora testando 50 app Android da Amazon Appstore su Windows 11, con una versione più ampia prevista per il prossimo anno. Nel frattempo, Google Play Games sarà disponibile su PC il prossimo anno.

La compatibilità delle app Android è già disponibile sui Chromebook e Google afferma che entro il 2021 il coinvolgimento delle app Android in Chrome OS aumenterà del 50%. Tuttavia, Android su Windows 11 aiuterà gli sviluppatori e gli studi di gioco a capitalizzare la quota di mercato notevolmente più elevata dei PC per aumentare le entrate e a colmare il divario sull’enorme vantaggio di Apple nelle vendite in-app.

Windows 11: in arrivo le app Android

In linea di principio, tutto questo sembra fantastico, soprattutto per le persone che lavorano da casa e vogliono giocare ai loro giochi Android preferiti su uno schermo più grande, o per coloro che amano acquistare telefoni Android economici e utilizzare i loro PC superiori per benchmark migliori.

Tuttavia, il successo di Android su Windows dipenderà fortemente dall’ottimizzazione, dalle prestazioni e dalle scelte di app disponibili. E sia i prodotti Microsoft che quelli di Google potrebbero incontrare ostacoli sulla loro strada verso il successo.

Gli autori di Windows Central hanno provato Android su Windows 11 e sono rimasti ampiamente soddisfatti delle sue prime funzionalità. Le app possono essere ridimensionate, appuntate sulla barra delle applicazioni, utilizzate in Snap Layout e utilizzate nel modo desiderato.

Sfortunatamente, Google o Microsoft si sono rifiutati di collaborare, quindi l’integrazione di Windows 11-Android si basa sull’Amazon Appstore piuttosto che sul Google Play Store. Solo poche app note, come Kindle e Comixology, sono disponibili tramite questa beta di Amazon Appstore; per ottenere le app più popolari, dovrai eseguire il sideload delle app Android su Windows 11.