Una nuova email di phishing sta tentando di far cadere in trappola i malcapitati utenti. I truffatori vogliono ingannare i consumatori fingendosi addirittura Samsung e promettendo un buono da 600 euro da spendere sullo store dell’azienda.

Ricevere una email che riporta come oggetto “😍 Hai ricevuto un voucher da 600€” certamente può far piacere. Tuttavia, il messaggio non è assolutamente inviato da Samsung e il buono promesso non esiste.

Si tratta dell’ennesimo tentativo di phishing che cerca di ingannare gli utenti. Spinti dall’entusiasmo, i consumatori sono spinti a cliccare sui link presenti nel messaggio senza badare troppo al mittente a alla pagina a cui si viene reindirizzati.

La nuova email di phishing promette un voucher da 600 euro da utilizzare sul sito di Samsung

Una volta entrati nella pagina, i truffatori faranno di tutti per ottenere i dati sensibili degli utenti oltre ai loro metodi di pagamento più utilizzati. In questo modo avranno accesso alla carta di credito e al conto corrente per poterli svuotare completamente.

Per rendere più riconoscibile la truffa, riportiamo il contenuto del messaggio nella sua interezza. Ringraziamo inoltre un nostro lettore che ci ha segnalato la truffa e ci ha permesso di smascherarla.

Il corpo dell’email è così composto:

“Cambia forma al futuro.

Dal 26 dicembre al 3 gennaio 2022 ottieni subito uno sconto di 600 euro su tutti i prodotti.

Hai ricevuto un voucher da 600 euro

Utilizza il codice: E6X88T

Utilizzalo entro il 03/01/2022 su Samsung Shop Online“

Come sempre in questi casi, il nostro consiglio è quello di valutare attentamente tutti i messaggi ricevuti ed evitare di lasciarsi prendere dall’entusiasmo.