Con più aziende che entrano nel mercato degli smartphone pieghevoli, il settore si sta finalmente ‘affollando’. Samsung ha costruito una posizione forte in questo mercato negli ultimi due anni come l’unica azienda a lanciare attivamente smartphone pieghevoli. Abbiamo visto prodotti Huawei e Motorola in passato, ma il primo ha dovuto superare il divieto, mentre il secondo ha rilasciato uno smartphone poco allettante. Secondo un nuovo rumor, Motorola starebbe lavorando a una nuova edizione del suo smartphone pieghevole Motorola RAZR.

Lo smartphone pieghevole Motorola RAZR è stato il primo smartphone a includere un display pieghevole a conchiglia. Con un design basato sulla gamma RAZR originale, lo smartphone ha fatto appello alla nostalgia. Sfortunatamente, fare appello alla sola nostalgia non è stato sufficiente per rendere questa tecnologia più rilevante.

Motorola RAZR 3 potrebbe essere rilasciato solo in cina

Un anno dopo, è stato rilasciato un follow-up 5G, ma la società non ha visto risultati significativi. Ora sta tentando una terza volta, con l’obiettivo che questa volta riesca a stabilirsi nel segmento. Il Motorola Edge X30 è stato presentato come il primo smartphone Snapdragon 8 Gen 1 al mondo. È disponibile anche una variante unica con fotocamera sotto il display. È stato rilasciato anche il Moto G200 con Snapdragon 888+, che lo rende il dispositivo più economico con la piattaforma più recente. Di conseguenza, prevediamo che Motorola rilascerà un nuovo Motorola RAZR.

Le informazioni sono state ottenute direttamente da un funzionario Lenovo tramite un post su Weibo. In termini di prestazioni, assicura che il prossimo RAZR sarà più avanzato. Avrà una nuova interfaccia utente. Inoltre, il design sarà migliorato. Questo RAZR sarà il primo a raggiungere il mercato cinese, il che è un cambiamento affascinante. Dopotutto, il Moto Edge X30, recentemente annunciato, è attualmente accessibile solo in Cina.

Inoltre, il mercato cinese sta diventando sempre più diversificato nell’area pieghevole. Smartphone come Oppo Find N, Huawei P50 Pocket, Xiaomi Mi MIX Fold, Honor Magic V in arrivo e la coppia Samsung Galaxy Z sono attualmente o saranno venduti in Cina. Nel frattempo, il mercato mondiale è dominato dai prodotti Samsung.