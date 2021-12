Nonostante la sua enorme utilità e popolarità, Google Voice viene spesso trascurato quando si tratta di miglioramenti del prodotto. Ciò rende gli annunci importanti, come quello fatto da Google questa settimana, ancora più entusiasmanti. Questa volta, l’azienda sta aggiungendo diverse opzioni di personalizzazione delle chiamate a Google Voice, consentendo agli utenti di adattare il servizio alle proprie esigenze.

Il 21 dicembre, Google ha rivelato le nuove aggiunte alle regole personalizzate, aggiungendo che mentre le scelte aggiuntive saranno disabilitate per impostazione predefinita, gli utenti possono abilitarle e configurarle nel menu delle impostazioni di Google Voice. Tutti gli utenti possono accedere subito alle nuove funzionalità.

Google Voice esaminerà automaticamente le chiamate ricevute

Le chiamate ricevute da determinati contatti possono ora essere inoltrate al numero di telefono connesso dell’account; in alternativa, le chiamate da questi contatti possono essere impostate per l’inoltro automatico alla segreteria. In questo modo sarà più semplice garantire la ricezione delle chiamate da connessioni aziendali e allo stesso tempo respingere le chiamate dei fornitori che propongono nuovi servizi.

Gli utenti possono anche fare in modo che Google Voice esamini automaticamente le chiamate ricevute da contatti specifici e gli utenti possono impostare diversi saluti della segreteria telefonica per chiamanti diversi se le chiamate vanno alla segreteria. Ad esempio, è possibile programmare un saluto di posta vocale distinto per i contatti di lavoro rispetto alle chiamate personali.

Gli utenti con un numero elevato di contatti possono anche stabilire regole personalizzate da applicare ad ampi gruppi di chiamanti anziché a ogni singolo contatto. Sebbene questi miglioramenti non influiscano sui clienti che utilizzano Google Voice solo per profili di appuntamenti online, filtri antispam e altri scopi minori, sono potenzialmente fondamentali per gli utenti esperti che utilizzano il servizio VoIP gratuito di Google per gestire meglio la propria vita professionale e personale.