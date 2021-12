Il noto operatore telefonico TIM ha deciso di proporre e di rendere disponibile anche per il prossimo mese numerose offerte di rete mobile a basso costo. Si tratta di offerte principalmente appartenenti alla serie xTe e sono attivabili anche a chi è già cliente.

TIM: disponibili per tutto il mese di gennaio numerose offerte mobile

Per i già clienti dell’operatore telefonico saranno disponibili e attivabili fino a fine gennaio 2022 tante offerte mobile molto interessanti e che partono da un costo piuttosto basso. Alcune di queste, come già detto, appartengono alla serie di offerte xTe.

Tra queste, è disponibile la promo TIM Entry M. Quest’ultima ha un costo di 4,99 euro al mese e include 1 GB di traffico dati e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri. Abbiamo poi TIM xTe 5 M ad un costo di 5,99 euro al mese. In questo caso, sono sempre inclusi minuti di chiamate senza limiti e 5 GB di traffico dati.

Ci sono poi altre offerte che offrono un maggior quantitativo di giga per navigare. C’è ad esempio l’offerta TIM xTe 50 M che include 50 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate senza limiti ad un costo mensile di 7,99 euro. C’è poi l’offerta TIM xTe 100 M che, a differenza della precedente promo, include ben 100 GB per navigare in internet. In alternativa, ci sono anche le offerte TIM xTe 20 M e TIM xTe 30 M. Queste ultime offrono rispettivamente 20 GB e 30 GB di traffico dati e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ad un costo di 9,99 euro al mese.