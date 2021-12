La nuova generazione di Crossover elettrici realizzata da Nissan è realtà. L’azienda giapponese ha presentato una concept car chiamata CHILL-OUT che viene definito come un vero e proprio paradiso su ruote.

Nissan ha cercato di ridefinire i canoni della mobilità unendo un design moderno, tecnologie di sicurezza avanzate e comodità per i passeggeri. Il crossover concept è sviluppato partendo dalla piattaforma CMF-EV che garantisce alti livelli di comfort senza dimenticare di enfatizzare l’esperienza di guida.

Il produttore automotive ha lavorato per sviluppare delle soluzioni che mettessero al centro di tutto il guidatore e i passeggeri. In questo modo è possibile garantire la sicurezza su strada ma anche permettere a tutti gli occupanti del veicolo di dedicarsi a quello che amano maggiormente.

CHILL-OUT è il nuovo concept per il crossover elettrico di Nissan

Grazie a Nissan EV Technology Vision è possibile integrare un hardware di ultima generazione con un sistema di Intelligenza Artificiale avanzata. Questa combinazione permetterà di gestire sia la Guida Autonoma ma anche la comunicazione con i servizi delle Smart City del futuro oltre che con gli altri veicoli presenti su strada

Oltre al lancio di CHILL-OUT, Nissan ha anche presentato i concept MAX-OUT, HANG-OUT e SURF-OUT. Ogni veicolo ha una propria vocazione ben specifica e servirà a tracciare lo stile e i canoni dei veicoli di prossima generazione.



MAX-OUT rappresenta una convertibile a due posti totalmente incentrata sul piacere di guida. Lo stile sportivo, il volante preciso e il telaio rigido sono pensati per il divertimento del guidatore ma al tempo stesso offrire comfort ai passeggeri.

HANG-OUT è una vettura pensata per offrire ampi spazi a tutti i passeggeri e massimizzare il vano di carico. Può essere usata in diversi modi come viaggiare in compagnia o godersi i viaggi in tranquillità. SURF-OUT invece è un pick-up che permette agli utenti di poter affrontare tutti i tipi di manto stradale e andare off-road senza prblemi. Inoltre, l’ampio pianale può essere utilizzato poter svolgere tutte le proprie attività come il surf da cui prende il nome.