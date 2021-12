Si prevede che il Galaxy S22 Ultra/Note avrà lo stesso numero di megapixel del suo predecessore e, se si devono credere ai nuovi rapporti, il prossimo telefono di fascia alta di Samsung potrebbe essere il miglior smartphone con fotocamera di sempre.

Si dice che il Galaxy S22 Ultra abbia una configurazione di quattro fotocamere con una fotocamera principale da 108 MP, una versione migliorata del sensore HM3, un’unità ultra-wide da 12 MP del Galaxy S21 Ultra e due nuovi obiettivi Sony: un sensore 10x da 10 MP e un modulo 3x da 10 MP.

Galaxy S22 Ultra utilizzerà sensori aggiornati

L’ISOCELL HM1 era l’edizione iniziale del sensore da 108 MP di Samsung e, sebbene le cose siano migliorate con il Galaxy S21 Ultra, l’S22 Ultra sembra essere quello che sbloccherà il vero potenziale del sensore.

Ice Universe, che in precedenza aveva affermato che la modalità 108MP del Galaxy S22 Ultra produrrà immagini superiori, è tornato con nuove informazioni. Questa sembra essere un’opzione di miglioramento della qualità dell’immagine abilitata dall’intelligenza artificiale, che si tradurrà in dettagli, colori e luminosità migliorati. Anche se il leaker ha prove fotografiche, al momento non è in grado di rilasciare sample.

Inoltre, i frammenti di codice scoperti dal blog coreano ITMaterial sembrano mostrare che il Galaxy S22 Ultra avrà una capacità simile alla modalità macro, che ti consentirà di scattare foto ravvicinate precise. La funzione ‘Miglioramento dei dettagli’ sarà disponibile sulla fotocamera principale, aumentando la possibilità che i telefoni precedenti con una fotocamera da 108 MP ricevano funzionalità simili tramite un aggiornamento software in futuro.

Nonostante il fatto che il Galaxy S22 e S22 Plus non dispongano del sensore da 108 MP, sono interessanti di per sé e, a differenza di Ultra/Note, avranno una nuova configurazione di fotocamere. Non dovremo aspettare molto per saperne di più, poiché Samsung dovrebbe annunciare la serie Galaxy S22 a febbraio.