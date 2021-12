Mark Gurman di Bloomberg ha pubblicato sulla sua newsletter mensile Power On un analisi secondo cui Apple è in ritardo rispetto ai suoi concorrenti nel mercato degli altoparlanti intelligenti. Secondo Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), Apple controlla solo il 5% del mercato degli altoparlanti intelligenti. Amazon ha un’enorme quota del 69 percento del mercato degli altoparlanti intelligenti, seguita da Google con il 25 percento.

Apple non ha uno smart display nella sua gamma, secondo Gurman, e Apple dovrebbe costruire un iPad con un ampio display, possibilmente con uno schermo da 15 pollici. A giugno, Mark ha affermato che Apple ha ingegneri e designer che lavorano su iPad con schermo più grande, che potrebbero essere pronti in un paio d’anni.

Apple potrebbe rilasciare questo iPad nel 2022

Nello spiegare perché un iPad a schermo grande non sarà disponibile per il prossimo anno, Gurman ‘conferma’ anche che un nuovo iPad Pro sarà rilasciato l’anno successivo. Parliamo di un iPad da 15 pollici. A causa dell’App Store, Apple avrebbe un vantaggio significativo su Amazon. Apple, d’altra parte, farebbe bene a consentire a un tale device di eseguire non solo il software Mac, ma anche il multitasking come i suoi laptop.

Apple dovrebbe essere in grado di sfruttare le sue capacità per far funzionare un dispositivo del genere su un chipset veloce e potente e disporre di una fotocamera di fascia alta oltre ad includere l’App Store. Secondo Gurman, Apple sta considerando di rendere più spesso questo iPad con schermo più grande per ospitare altoparlanti più potenti. Le telecamere potrebbero anche includere un orientamento orizzontale, una presa di alimentazione posteriore e un supporto per il montaggio a parete.

Come affermato in precedenza, Gurman ritiene che Apple rilascerà un iPad Pro riprogettato il prossimo anno, con display mini-LED, supporto per la piattaforma di ricarica wireless magnetica Mag-Safe e la possibilità di condividere la durata della batteria utilizzando le funzionalità di ricarica wireless inversa su entrambi Modelli da 11 pollici e 12,9 pollici.