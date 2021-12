Nel mondo Android uno dei pericoli maggiori a cui ogni utente è esposto ogni giorno è senza alcun dubbio quello legato ai malwares, i piccoli programmi malevoli infatti, ben noti per i problemi che causano a chi ci incappa, hanno attraversato una grandissima diffusione negli ultimi anni, legata al fatto che ora nelle memorie dei device, transitano dati di una certa importanza.

I software in esame dunque, per colpire la maggioranza della popolazione, sfruttano banali applicazioni per diffondersi chiamate droppers, le quali una volta installate palesano la propria attività malevola rubando i dati contenuti nello smartphone e quanto di più utile possano trovare..

Il rischio poi, aumenta sensibilmente se si ha l’abitudine di scaricare le app da fonti non certificate come il web semplice, ove chiunque può rifilarci un apk modificato.

App da non installare per nessun motivo al mondo