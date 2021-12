Nelle ultime settimane, le voci sul Samsung Galaxy S21 FE sono diventate più rumorose, dando credito ai sospetti che il telefono sia in arrivo. Il Galaxy S21 Fan Edition, che si dice fosse una versione lite del Galaxy S21, doveva essere rilasciato ad agosto. Lo smartphone sarà piuttosto obsoleto quando arriverà a causa dell’attesa di sei mesi, e Samsung deve valutarlo correttamente se vuole avere qualche possibilità di essere il miglior flagship economico.

Il Galaxy S21 FE, come notato dal leaker Snoopy, è già elencato sul sito web irlandese di Samsung, con il modello da 128 GB che costa 769 euro e il modello da 256 GB che costa 839 euro. In Irlanda, il Galaxy S20 FE da 128 GB costa 669 euro, il che implica che è in corso un aumento di prezzo. Tuttavia, nulla è ancora confermato e queste informazioni potrebbero semplicemente essere indicative.

Galaxy S21 FE potrebbe essere presentato nelle prossime settimane

Il Galaxy S21 FE dovrebbe avere un display AMOLED da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e uno scanner di impronte digitali integrato. La fotocamera selfie da 32 MP sarà alloggiata in un ritaglio centrale, mentre il sistema della fotocamera posteriore avrà un 12 MP. sensore principale, un teleobiettivo da 8 MP con zoom 3x e un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP.

Secondo quanto riferito, il telefono sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 888 e una variante Exynos è improbabile. Il dispositivo avrà una batteria da 4.500 mAh e sarà resistente all’acqua e alla polvere secondo gli standard IP68. Sebbene la maggior parte dei rapporti indichi come finestra di lancia il periodo di gennaio 2022, uno ha suggerito che Samsung potrebbe presentare il Galaxy S21 FE questo mese.