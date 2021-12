Nel corso delle ultime ore il noto marchio automobilistico Jeep ha presentato in veste ufficiale per il mercato italiano il Model Year 2022 della sua Jeep Wrangler 4xe. Quest’ultimo modello viene proposto in versione ibrida Plug-in, come ormai tutto il resto dei veicoli di questa gamma. Vediamo qui di seguito le novità.

Jeep annuncia per il mercato italiano la nuova Jeep Wrangler 4xe Model Year 2022

Come già accennato, la nota azienda automobilistica ha da poco presentato il modello di quest’anno della sua Jeep Wrangler 4xe. Dal punto di vista prestazionale, la vettura viene distribuita in versione ibrida Plug-in. In particolare, sotto al cofano troviamo un 4 cilindri turbo di 2 litri di cilindrata accoppiato a due unità elettriche, per una potenza complessiva di 380 CV e 637 nm di coppia. L’autonomia, invece, è di circa 50 km in modalità full electric grazie alla presenza di una batteria da 17 kWh.

Tuttavia, le vere novità di questo modello riguardano prevalentemente la dotazione fornita. La nuova Jeep Wrangler 4xe 2022, ad esempio, viene fornita con alcune diverse colorazioni, come ad esempio Silver Zynith Metallic Clear Coat e High Velocity Metallic Clear Coatm, anche se fino ad ora erano comunque già disponibili numerose colorazioni (Black, Bright White, Firecracker Red, Granite Crystal Metallic, Sting-Gray, Hydro Blue, Snazzberry e Sarge Green).

Notevole poi l’introduzione del parabrezza di Jeep Performance Parts (JPP), il quale è realizzato in vetro Corning Gorilla Glass. Tra le altre novità, l’azienda ha anche introdotto nuove funzionalità di assistenza alla guida. Tra queste, spiccano l’Adaptive Cruise Control, il Full Speed Forward Collision Warning Plus e l’Automatic High Beam Headlamp Control.