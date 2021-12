Bennet convince gli utenti ad acquistare nuovi prodotti con prezzi molto più bassi del normale, grazie ai quali il risparmio è sicuramente importante almeno rispetto ai listini del periodo, mantenendo ugualmente una qualità complessivamente di livello elevato.

La campagna promozionale che potete trovare descritta nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta essere attiva solo ed esclusivamente nei singoli negozi, in modo da doversi recare personalmente presso gli stessi, per riuscire a spendere il meno possibile. Gli acquisti prevedono la solita garanzia della durata di 24 mesi, in modo da coprire tutti gli eventuali difetti di fabbrica, con l’aggiunta della versione no brand per la telefonia mobile.

Bennet: il volantino che tutti stavano aspettando

Con Bennet gli utenti sono letteralmente in una botte di ferro, sopratutto se stavano aspettando il momento giusto per acquistare un dispositivo appartenente alla fascia media della telefonia mobile. Il modello che spicca maggiormente è il Samsung Galaxy S20 FE, un terminale che promette buone prestazioni generali (ha le stesse specifiche del Galaxy S20) con processore Qualcomm Snapdragon, al prezzo finale non superiore di 400 euro.

Scorrendo la medesima campagna promozionale, si possono comunque scovare altre occasioni da non perdere di vista, e decisamente più economiche; tra queste spiccano Galaxy A12, Galaxy A22, Redmi 9T o Redmi Note 8, tutti proposti a meno di 200 euro. I dettagli dell’ottimo volantino sono raccolti direttamente a questo link, in modo da conoscere da molto vicino i singoli prezzi attivati dall’azienda stessa.