L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente lanciato l’offerta Very Xmas anche a tutti gli ex clienti che hanno intenzione di tornare, ovvero in modalità winback.

Come già successo in precedenza con altre offerte, il messaggio promozionale viene inviato ad alcuni ex clienti WindTre e Very Mobile che avevano lasciato il consenso commerciale. Scopriamo insieme cosa contiene.

Very Mobile ha lanciato la Very Xmas anche in winback

L’offerta Very Xmas prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 Giga di traffico internet mobile al costo di 9,99 euro al mese. Con questa campagna SMS, coloro che decidono di attivare l’offerta possono cliccare direttamente sul link presente nel messaggio, o in alternativa recarsi presso un negozio Very Mobile aderente.

Secondo quanto indicato nell’informativa inviata ai clienti selezionati, online il costo di attivazione e quello della SIM sono entrambi gratuiti. In caso di attivazione in negozio, invece, per l’acquisto della SIM è previsto un prezzo di 5 euro, salvo eventuali promozioni locali. Ecco la comunicazione che l’operatore sta mandando ad alcuni ex clienti: “Passa a Very entro il 20/12 con la nostra offerta più GIGAntesca di sempre! 220 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese. In più attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni su verymobile.it/promov o nei negozi Very“.

Dunque, secondo quanto indicato nel messaggio, la promo per gli ex clienti selezionati sarà valida fino al 20 Dicembre 2021, salvo eventuali cambiamenti. Con l’offerta Very Xmas, l’attivazione dei servizi a pagamento risulta bloccata di default, ma può essere abilitata successivamente tramite l’app ufficiale dell’operatore. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.