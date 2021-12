Presto potresti guardare la tua star di TikTok preferita giocare ai videogiochi dal vivo su TikTok invece di guardarli in streaming su Twitch. Questo perchè TikTok ha testato un programma Windows chiamato TikTok Live Studio negli ultimi giorni.

Gli utenti possono accedere utilizzando il proprio account TikTok e trasmettere direttamente a TikTok Live dopo aver scaricato il software sul desktop. Puoi utilizzare l’opzione chat per interagire con altri spettatori e puoi trasmettere materiale in streaming dal tuo computer, telefono o console di gioco. Secondo TikTok, questo programma è attualmente disponibile solo in alcune aree occidentali per poche migliaia di utenti.

TikTok Live Studio è ora in fase di test

Un chiaro vantaggio di TikTok che testa questa funzionalità è che i creatori potrebbero essere più inclini a rimanere nella loro app piuttosto che chiedere al loro pubblico di guardarli in streaming su Twitch o YouTube Gaming. Tuttavia, uno degli obiettivi di questo test delle funzionalità è vedere come gli autori utilizzano il prodotto.

Le tecnologie di live streaming di TikTok sono già utilizzate dai creatori per monetizzare e far crescere il loro pubblico. I creatori possono ricevere suggerimenti, pianificare eventi, utilizzare strumenti di domande e risposte dal vivo, andare in diretta con altri utenti, filtrare parole chiave e nominare moderatori. TikTok Live Studio ora consente agli utenti di scegliere se abilitare o meno regali e commenti, oltre a creare filtri per parole chiave.

Questo software di streaming può anche fornire a TikTok un modo per raggiungere più utenti desktop. Poiché uno smartphone non è pensato per connettersi alla tua console di gioco e trasmettere allo stesso tempo, un programma di streaming desktop è vitale per gli sviluppatori. Sebbene le persone guardino lo streaming di videogiochi sui propri telefoni, l’esperienza dell’utente su un desktop è spesso migliore, il che può incoraggiare gli utenti a utilizzare TikTok sul proprio PC.