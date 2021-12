Nel corso di questo secondo semestre del 2021 non sono certamente mancate le novità relative agli aggiornamenti di WhatsApp. La chat più popolare nel campo della messaggistica ha garantito a tutti gli abbonati nuovi upgrade molto utili in diversi campi. Come sottolineato nei giorni precedenti, per le foto è arrivata la novità della visualizzazione istantanea delle immagini.

WhatsApp, l’ultimo upgrade delle note audio su iPhone e Android

Se c’è un campo particolarmente fecondo per gli aggiornamenti di WhatsApp, questo è quello delle registrazioni audio. I tecnici di WhatsApp, considerato anche l’ampio risalto di questa funzione, hanno deciso di garantire agli utenti una serie di novità.

Dopo l’upgrade che ha introdotto la velocità doppia per la riproduzione degli audio, a breve gli utenti potranno anche beneficiare della funzione per la trascrizione testuali delle note vocali. Quando riceveranno una nota vocale, gli iscritti di WhatsApp potranno scegliere se riprodurre in modo classico l’audio o se leggere una trascrizione del contenuto.

Il passaggio dell’audio nella forma scritta avverrà grazie ad un algoritmo avanzato tutt’ora in fase di sviluppo. I tecnici di WhatsApp stanno lavorando ad un algoritmo utile per la trascrizione delle note audio in tutte le lingue ora compatibili alla chat.

L’obiettivo degli sviluppatori attraverso questo upgrade è quello di assicurare agli utenti un servizio sempre più accessibile. L’aggiornamento di WhatsApp, proprio come la riproduzione accelerata delle note vocali, sarà a breve disponibile tanto sui nuovi modelli di iPhone quanto sui dispositivi Android di ultima generazione. Il roll out potrebbe essere disponibile già a partire da Gennaio.