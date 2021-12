Il SottoCosto di Natale lanciato dal volantino di Unieuro può essere davvero considerato miracoloso, in quanto presenta al proprio interno un buonissimo mix di offerte veramente speciali in grado di ridurre di molto il prezzo di vendita dei prodotti selezionati.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole su tantissimi dispositivi, in questo modo si ha la certezza di avere un’ampia possibilità di scelta, indistintamente dalla categoria merceologica o dalla fascia di spesa finale. Il volantino è attualmente attivo sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale; intraprendendo questa seconda strada, ad ogni modo, ricordiamo che sarà possibile ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Unieuro: offerte shock per tutti gli utenti

Unieuro rincorre gli utenti che vogliono mettere le mani su prodotti di qualità, senza spendere cifre eccessivamente elevate, lanciando una campagna promozionale piena zeppa di occasioni e di prezzi decisamente convenienti. Scoprendo il volantino, che potete recuperare al gran completo qui, si scovano comunque ottime occasioni in tutte le fasce di prezzo.

I top di gamma sono magistralmente rappresentati dall’eccellente Samsung Galaxy S21, un modello che non necessita assolutamente di presentazioni, commercializzato nel periodo da Unieuro a soli 649 euro. Riducendo le aspettative generali, ad ogni modo, sarà anche possibile pensare di acquistare i vari Oppo Find X3 Lite (a 329 euro), Galaxy S20 FE (al prezzo di 369 euro), Motorola Edge 20 Lite (a 299 euro), wiko Power U20 a 119 euro, Redmi Note 9 Pro, Oppo A74 o anche il nuovissimo Realme GT Neo 2.