Lo Speciale Multimediale di Esselunga è un volantino veramente fantastico che spinge i consumatori ad accedere ad un buon quantitativo di offerte speciali e di prezzi molto bassi, con i quali riuscire nel contempo a risparmiare più del previsto.

Esattamente in linea con tutte le soluzioni precedenti, anche in questo caso gli acquisti possono esser tranquillamente completati in ogni singolo negozio in Italia, senza differenze particolari. Coloro che acquisteranno uno smartphone, potranno godere della variante no brand, ovvero con aggiornamenti rilasciati dal produttore, e di una garanzia legale della durata di 24 mesi.

Esselunga: le offerte sono da primato

Offerte shock attendono gli utenti da Esselunga nel periodo corrente, i prezzi sono bassi e vanno a toccare perlopiù dispositivi appartenenti alla fascia media della telefonia mobile. La spesa massima, in media, non supera i 400 euro, tranne che nel caso dell’Apple iPhone 13 Mini, un recente top di gamma, proposto ad una cifra che si aggira attorno agli 898 euro.

Coloro che invece vorranno avere il massimo con il minimo sforzo, troveranno Xiaomi Redmi Note 10S, Mi 10T Lite, Redmi 9AT, Realme C25Y, Oppo A74 e Oppo A94, tutti proposti a prezzi complessivamente accessibili ed accettabili. Ogni dispositivo raccolto nel volantino, come anticipato del resto, viene commercializzato con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale copre solo ed esclusivamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati dagli utenti. L’essere no brand, invece, permette di ricevere l’aggiornamento di sistema molto più rapidamente.

