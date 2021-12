Tra le tante compagnie telefoniche, Iliad ha compiuto una salita davvero incredibile. Pochi hanno preso una quota importante in un settore defficile da conquistare. Molti clienti di Tim, Vodafone e WindTre hanno deciso di cambiare operatore e affidarsi al colosso francese.

Non è un caso che i numeri di Iliad oggi siano incredibilmente alti. Il grande lavoro dell’azienda francese sta dando i suoi frutti. La grande capacità, inoltre, era anche quella di non dare troppo fastidio ai clienti. Quindi non solo tariffe low cost ma anche servizi veloci e immediatamente accessibili.

Da qualche ora, però, sembra che la situazione sia un po’ complicata per i clienti. Soprattutto per chi vuole fare operazioni sul sito. Andiamo a vedere cosa sta succedendo al colosso francese.

Piccoli problemi di percorso

L’azienda francese ha sempre riscosso grandi consensi. Sull’Iliade si è diffuso il mito della perfezione. A conti fatti è stato così fino all’ultimo periodo. Mai un problema sia sul sito che sulla rete telefonica. Inoltre, a supporto dell’ottimo lavoro svolto, le tante offerte adatte a tutti. L’ultimo, a tempo, riguarda ad esempio il Flash 150 per i nuovi clienti.

Nelle ultime ore, però, sembra che qualcosa non stia andando per il verso giusto. Molti clienti. come riportato dal sito contocorrenteonline, non può effettuare operazioni sul sito del colosso francese. In caso di scelta della tariffa La ricarica si potrebbe incappare nella classica pagina di errore. Questa situazione sta creando molti problemi ai clienti.

La speranza dei clienti è che tutto si risolva velocemente in modo da poter concludere le operazioni. Una soluzione deve essere trovata rapidamente perché i clienti non possono rimanere a lungo in questo limbo. Vedremo se l’azienda procederà ad una comunicazione e se tutti i problemi verranno risolti in tempi brevi.