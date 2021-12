‘Ricordi’ è una funzione di Google Foto che Google descrive come una compilation di alcune delle tue foto e dei tuoi video più belli, sia degli anni passati che delle ultime settimane. Google applica spesso effetti affascinanti a queste fotografie, uno dei quali è noto come effetti cinematografici. Sullo sfondo, ad esempio, potresti vedere uno zoom costante o un effetto di panoramica che aggiunge un effetto 3D a un’immagine 2D.

I poteri di elaborazione delle foto di Google e l’apprendimento della memoria verranno utilizzati per aiutare a colmare alcune funzionalità di sfondo mancanti, secondo un nuovo post sul blog. ‘Queste entusiasmanti invenzioni utilizzano l’apprendimento automatico per creare un film 3D del momento, in modo che tu possa visualizzare le tue immagini in un modo più vivido’, secondo Google.

Google Foto continua ad espandere la sua piattaforma

Google continua dicendo: ‘Stiamo lavorando per aggiornare le fotografie cinematografiche per darle vita in un modo nuovo. L’apprendimento automatico riempie parti dello sfondo, consentendo alla fotocamera virtuale di muoversi più liberamente mentre cerca l’inquadratura ottimale per attirare l’attenzione sul soggetto, in modo simile a un regista per le tue immagini.’

Quando avvii per la prima volta l’app Google Foto, la funzione Ricordi nella parte superiore della griglia delle foto semplifica la selezione delle foto. Tuttavia, a partire dalla scorsa settimana, Google ha aggiunto i Ricordi degli eventi, che mostravano foto e video scattati o registrati in occasioni come ‘Capodanno, Halloween, compleanni, lauree e altro’. L’utente può rinominare queste fotografie e filmati, nonché eliminarli dalla griglia delle foto.

I ricordi possono essere visualizzati sul telefono utilizzando l’app Google Foto, ma possono anche essere visualizzati su Nest Hub nella scheda ‘La tua giornata’. Gli utenti possono anche utilizzare i controlli di Google Foto per nascondere particolari volti ad altre persone e animali domestici. Ciò riduce il numero di fotografie sulla griglia, consentendo all’utente di concentrarsi sulle persone, i luoghi e gli eventi che desidera selezionare.

Mentre il widget Ricordi di Google per Android e iOS visualizza i ricordi sulle schermate iniziali degli utenti, il nuovo widget Persone e animali domestici per Android mostra le fotografie di amici, parenti, cani, gatti, pesci e altri animali domestici sulla schermata iniziale. Toccando il widget, verrai indirizzato all’app Google Foto.