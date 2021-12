Samsung dovrebbe introdurre presto una serie di prodotti e, sebbene siamo più interessati ai suoi nuovi telefoni, ci sono novità per i tablet. Oltre ad alcuni modelli di fascia alta, non vediamo l’ora che arrivi il nuovo Galaxy Tab A8 10.5, che sembra essere un’opzione più economica. Stiamo ottenendo alcuni nuovi dettagli basati sulle foto di marketing ufficiali, prima dell’annuncio ufficiale.

Con un LCD 1920 x 1200 da 10,5 pollici e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, sapevamo già che si trattava di un tablet per i fan del grande schermo. È solo un po più grande del display da 10,4 pollici del Galaxy Tab A7. Secondo le indiscrezioni più recenti, le cornici di questo enorme schermo saranno più sottili.

Samsung Galaxy Tab A8 dovrebbe arrivare alla fine dell’anno

L’alimentazione, il controllo del volume ed il microfono, sembrano essere nella parte superiore del dispositivo, mentre lo slot di espansione sembra essere nella parte inferiore. Entrambi i lati hanno due griglie per altoparlanti, il che è coerente con la configurazione a quattro altoparlanti che prevediamo. Il bordo sinistro ha un microfono oltre agli altoparlanti, mentre il lato destro ha un connettore di ricarica USB-C e un jack per cuffie da 3,5 mm. Per la fotografia, abbiamo una fotocamera frontale da 5 megapixel sul davanti e una singola fotocamera posteriore da 8 megapixel nascosta in un angolo nella parte posteriore del tablet, senza flash.

Il tablet dovrebbe essere alimentato da un SoC Unisoc Tiger T618 octa-core: si tratta di una CPU di fascia medio-bassa, quindi non aspettatevi nulla di straordinario. Si dice anche che ci siano 4 GB di RAM e opzioni di archiviazione da 32 GB e 64 GB o una capacità di archiviazione di 128 GB. L’A8 continuerà ad essere alimentato da una batteria da 7040 mAh che supporta una ricarica rapida fino a 15 W, ma dovremo vedere se Samsung includerà un caricabatterie nella confezione.

Il Galaxy Tab A8 dovrebbe apparire in Europa alla fine dell’anno, con prezzi a partire da circa € 240 per il dispositivo solo WiFi con 32 GB di spazio di archiviazione.