League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics e Legends of Runeterra di Riot Games sono ora disponibili per il download da Epic Games Store, secondo quanto annunciato dalle due società giovedì. Possono essere scaricati e giocati gratuitamente, proprio come quelli di Riot. Quando li ottieni dall’Epic Games Store, il tuo computer installerà Riot Client, il nuovo launcher unificato di Riot, che è dove puoi effettivamente installare e avviare i singoli giochi.

Questa non è la prima volta che Epic offre un modo per ottenere il launcher di un’altra azienda. La volontà di Epic di includere app con altri launcher è in linea con il supporto di lunga data del CEO Tim Sweeney per modelli di distribuzione delle app. È qualcosa che Sweeney ha inviato direttamente via email al CEO di Apple, Tim Cook, per il supporto su iOS. Tuttavia, Epic è anche bloccato in battaglie legali con Apple e Google dopo aver aggiunto un sistema di pagamento diretto a Fortnite in violazione delle regole delle due società.

League of Legends: il 6 novembre arriva Arcane su Netflix

L’aggiunta di titoli Riot porta i giochi del famosissimo franchise di League of Legends su Epic Games Store e potrebbero vedere un ulteriore incremento essendo disponibili sulla piattaforma di Epic. Il franchise di League è già enorme: Riot ha condiviso questa settimana che 180 milioni di giocatori hanno giocato a giochi ambientati nell’universo di League of Legends solo in ottobre.

Quel numero non è esattamente quello che sembra, poiché Riot include il successo mobile League of Legends: Wild Rift e conta una singola persona che gioca a due dei suoi giochi come due giocatori separati, secondo PC Gamer. Tuttavia, è ancora un numero gigantesco di giocatori e Riot sta facendo una grande spinta per far crescere ancora di più quel numero.

Epic e Riot hanno collaborato su una skin Fortnite per il personaggio di League of Legends Jinx, che sarà disponibile dal negozio di articoli del gioco giovedì. E la skin Fortnite e i titoli Riot su Epic Games Store arrivano prima di Arcane, lo show televisivo di League of Legends in anteprima il 6 novembre su Netflix.