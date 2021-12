LG ha annunciato il suo ritiro dal settore della telefonia mobile all’inizio di quest’anno, offrendo un supporto limitato per i suoi telefoni. Quel supporto potrebbe finire presto, dal momento che LG ha confermato che il programma di sblocco del bootloader per i loro smartphone sarebbe stato chiuso.

Il bootloader è lo strumento che carica il sistema su uno smartphone Android, per chi non ha dimestichezza. Il bootloader sulla maggior parte dei dispositivi Android è bloccato per impostazione predefinita per impedire l’installazione di software non approvato. Può, tuttavia, essere sbloccato per consentire delle personalizzazioni per gli utenti che desiderano smanettare con i loro smartphone.

LG ha annunciato il suo ritiro dal mercato mobile all’inizio dell’anno

Gli utenti Android si sono divertiti molto ad armeggiare con i loro telefoni. Grazie alle ‘Rom personalizzate’ e agli aggiornamenti di terze parti, gli sviluppatori sono stati in grado di compiere alcune imprese incredibili, come estendere la vita di un telefono molto oltre quanto pianificato dagli OEM. LG ha sempre aiutato gli sviluppatori nella loro innovazione semplificando lo sblocco dei loro bootloader utilizzando le chiavi di sblocco del bootloader. Tuttavia, l’azienda ha dichiarato che questo servizio sarà interrotto il 31 dicembre 2021.

Gli utenti di smartphone LG che desiderano prolungare la vita dei propri dispositivi si troveranno in una situazione difficile a causa di ciò. Tuttavia, possiamo aspettarci che gli abili sviluppatori della comunità Android trovino una soluzione alternativa per sbloccare i bootloader di questi dispositivi LG. Al momento, non ci sono alternative e dopo il 31 dicembre 2021 molti sviluppatori potrebbero sentirsi scoraggiati dal mancato supporto della società. Tuttavia, siamo sicuri che molti altri si sentiranno invogliati a trovare un’alternativa.