Se stai ancora utilizzando un iPhone 6 Plus del 2014, abbiamo delle brutte notizie per te. Secondo MacRumors, il vecchio telefono verrà aggiunto all’elenco Vintage di Apple alla fine di questo mese, citando una nota interna trapelata. Alcune cose migliorano con l’età, ma gli smartphone non sono uno di questi poiché componenti come i chipset non possono tenere il passo con il software più recente dopo alcuni anni.

‘I prodotti sono considerati vintage quando Apple smette di distribuirli in vendita da più di 5 anni e meno di 7 anni fa’, secondo Apple. L’iPhone 4 (8 GB), l’iPhone 4S, l’iPhone 4S (8 GB), l’iPhone 5 e l’iPhone 5C sono attualmente nell’elenco degli articoli iPhone vintage. I modelli vintage di Apple iPad includono i seguenti modelli: iPad Air, iPad mini, iPad mini 3. L’Apple Watch (1a generazione), 38 mm e l’Apple Watch (1a generazione), 42 mm sono due modelli di Apple Watch vintage.

Apple ha stilato un’elenco di device obsoleti

Per un minimo di cinque anni dall’ultima distribuzione di un prodotto, Apple fornisce assistenza e ricambi ai consumatori tramite Apple Store o officine di riparazione autorizzate. Il servizio e le parti potrebbero essere forniti per un periodo fino a sette anni, a seconda della disponibilità delle parti. Un prodotto Apple è considerato obsoleto se è fuori produzione da sette anni.

Un dispositivo obsoleto ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita, mentre un’attrezzatura Vintage è sul punto di morire. Secondo Apple, ‘Ad eccezione dei laptop Mac, che possono beneficiare di un ulteriore periodo di riparazione della sola batteria, Apple interrompe tutti i servizi hardware per i prodotti obsoleti. Le parti per le merci obsolete non possono essere ordinate dai fornitori di servizi.’

iPhone, iPhone 3G, iPhone 4 e iPhone 4S sono i modelli di iPhone che sono diventati obsoleti.