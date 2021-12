A Dicembre i prezzi del volantino Carrefour sono fortemente ribassati rispetto ai listini del periodo, a tutti gli effetti gli utenti si ritrovano a poter affrontare l’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia, spendendo cifre ridottissime rispetto alla cifra originariamente prevista.

La campagna promozionale non si discosta assolutamente da quanto siamo solitamente abituati a vedere in seno a Carrefour, ciò sta a significare che gli utenti possono tranquillamente decidere di acquistare in ogni singolo punto vendita in Italia, senza doversi preoccupare della localizzazione. In parallelo, lo ricordiamo, al superamento dei 199 euro di spesa sarà possibile richiedere il pagamento rateizzato, definito comunemente Tasso Zero.

Carrefour: quanti sconti nel volantino

Il volantino Carrefour non stupisce come le soluzioni proposte dalle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, in quanto focalizza la propria attenzione solamente su un paio di prodotti, anche di fascia estremamente bassa. Lo smartphone consigliato nella campagna promozionale di Carrefour è lo Xiaomi Redmi 9AT, un terminale veramente economico, dotato di specifiche risicatissime, ed un prezzo che giustamente non supera i 100 euro.

Una volta acquistato, il consiglio è di espandere l’ecosistema dell’azienda con la scelta del wearable sempre in promozione da Carrefour, quale è la Xiaomi Mi Band 4C, disponibile a soli 14,95 euro. Per godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi attende, ricordatevi che è possibile aprire il sito ufficiale e visualizzare le singole pagine, con tutti i prezzi elencati nel dettaglio.