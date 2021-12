Ogni mese vi parliamo dei film e delle serie TV in arrivo su Netflix, ma questa volta è il momento di parlare dei contenuti che invece non rivedremo mai più sulla piattaforma di streaming a partire dal 31 dicembre.

L’azienda ha infatti ufficializzato quelle che sono le serie TV per le quali non sono stati rinnovati i diritti, e che dunque spariranno dal catalogo Scopriamo insieme alcune di queste.

Netflix dirà addio a parecchie serie TV a fine anno

Partiamo subito con i contenuti che non vedremo più a partire da gennaio 2022 sulla piattaforma di contenuti in streaming più famosa al mondo. Tra questi troviamo, Boris, How I Met Your Mother, 24, I Griffin, Modern Family, Sons of Anarchy e New Girl. E ancora, Prison Break, Full Metal Alchemist, Full Metal Alchemist: Broderhood, La tregua, Vexed.

Purtroppo la lista non finisce qui, ma continua con No Game No Life, Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, Space Battleship Yamato 2199, Toradora, Littlest Pet Shop: un mondo tutto nostro, Young Justice, Transformers Prime ed infine Oddbods.

Ci sono diversi contenuti che sono diventati dei veri e propri cult con il passare del tempo, ma comunque il motivo di tutto ciò non sarebbe da imputare direttamente a Netflix: i diritti di molte di queste serie infatti passeranno ad altre piattaforma di streaming e quasi tutte saranno accessibili da Disney+.