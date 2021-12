WindTre non si ferma al Black Friday ed in occasione della stagione natalizia in dirittura di arrivo pensa ad ulteriori tariffe low cost molto vantaggiose. Il provider arancione vuole sfidare tutti gli altri operatori, mettendo sul piatto le migliori iniziative per la telefonia mobile. In tal senso, una ricaricabile da non perdere è certamente la Go Unlimited Star+.

WindTre, nuova tariffa che supera il Black Friday

La WindTre Go Unlimited Star+ può essere considerata la migliore soluzione per la telefonia mobile. Questa promozione, disponibile per una fase limitata e solo per alcuni clienti, garantisce soglie di consumo superiori a quelle di Iliad al netto anche di costi inferiori.

Gli abbonati che attivano la WindTre Go Unlimited Star+ avranno a loro disposizione Giga senza limiti per la connessione di rete anche con il 4G. Al tempo stesso gli utenti potranno beneficiare di consumi infiniti per telefonate ed SMS. Il prezzo finale della ricaricabile sarà di 7,99 euro ogni mese.

Per gli utenti di WindTre è inoltre prevista una garanzia non da poco sui prezzi. Il gestore assicura infatti costo bloccato almeno durante i primi sei mesi di abbonamento. Nel primo semestre dall’attivazione non potranno essere imposte rimodulazioni sui costi e sulle soglie di consumo.

I clienti di WindTre che sottoscrivono simile promozione dovranno aggiungere soltanto una piccola quota extra in sede di attivazione dal valore di 10 euro. Al tempo stesso, gli utenti dovranno anche impegnarsi alla portabilità del numero attuale da linee TIM, Vodafone ed Iliad, operazione per cui saranno utili sino a tre giorni lavorativi.