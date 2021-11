Samsung rilascerà il Galaxy A53 tra pochi mesi e sarà un nuovo leader nelle vendite. Rispetto al Galaxy A52, alcune cose dovrebbero cambiare, e ciò non per forza in meglio. Ora è stato rivelato che Samsung è ancora dietro ad Apple in un’area che riguarda la batteria.

Abbiamo appreso che Samsung sta rimuovendo la sua tradizione con il Galaxy A53. L’entrata per lo jack da 3,5 mm non verrà più utilizzato e se desideri collegare una cuffia cablata, avrai bisogno di un adattatore USB-C. Tuttavia, non ci sono solo cose negative da dire su questo smartphone. Il Galaxy A53, ad esempio, dovrebbe essere dotato di un’enorme batteria da 5.000 mAh. Questo sarebbe 500 mAh in più rispetto al Galaxy A52.

Galaxy A53 dovrebbe essere presentato nei primi mesi del 2022

La mossa è insolita perché Samsung sta riducendo le dimensioni della batteria nella serie Galaxy S22 e non ci sono stati problemi con la durata della batteria quando il device è stato messo alla prova. Gli utenti, dunque, rimarranno piacevolmente sorpresi, perché di conseguenza la durata della batteria dovrebbe migliorare significativamente.

Il fatto che il Galaxy A53 sia ora disponibile in tutte le versioni con 5G e display a 120 Hz potrebbe essere un motivo per la batteria più grande. C’era anche un Galaxy A52 con 4G e un display a 90 Hz. Inoltre, da tempo circola la voce che il Galaxy A53 sarà il primo smartphone con processore Exynos e grafica AMD. Le prestazioni grafiche e l’efficienza potrebbero quindi vedere un aumento significativo. Poiché la presentazione non è prevista fino a marzo 2022, ci saranno sicuramente più informazioni disponibili su questo argomento.