I rendering di OnePlus 10 Pro sono già trapelati online, indicando che l’azienda sta lavorando al suo smartphone di punta di prossima generazione. Ora abbiamo i dettagli sulle caratteristiche più importanti del telefono.

Lo smartphone OnePlus 10 Pro, secondo l’ultimo leak di 91Mobiles, includerà un display Quad HD+ AMOLED curvo da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un singolo foro sul lato sinistro dello schermo, identico al suo predecessore.

OnePlus 10 Pro potrebbe essere rilasciato molto presto

Il device sarà alimentato dal prossimo chipset Snapdragon Gen1 di punta di Qualcomm, precedentemente ipotizzato come SoC Snapdragon 898. È probabile che venga fornito con 8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB o 256 GB di memoria interna UFS 3.1, nonché uno slot per schede microSD per l’espansione.

Il telefono includerà una tripla fotocamera con marchio Hasselblad sul retro, con un sensore grandangolare da 48 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel, secondo la nuova affermazione ma tutto ciò non è ancora stato confermato dalla società.

Lo smartphone conterrà una fotocamera frontale da 32 megapixel, che rappresenta un miglioramento rispetto alla fotocamera standard da 16 megapixel. Si dice che OxygenOS 12 sia in esecuzione sull’attuale sistema operativo Android 12. Il telefono sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh e consentirà una ricarica rapida da 125 W, secondo quanto riportato.

OnePlus 10 Pro sarà presentato ufficialmente in Cina intorno alla fine di gennaio o all’inizio di febbraio, secondo una nuova cronologia. Successivamente, a marzo o aprile, il dispositivo dovrebbe essere rilasciato globalmente e sarà disponibile per tutti gli utenti che desiderano acquistarlo.