In occasione del Black Friday 2021, anche Yeedi, noto brand produttore di robot aspirapolvere, di cui vi abbiamo già parlato in precedenza su TecnoAndroid, ha deciso di scontare i modelli più in voga del momento, raggiungendo prezzi incredibilmente bassi.

Tutti gli acquisti possono essere completati su Amazon, con spedizione gestita dallo stesso e-commerce (nella maggior parte dei casi) e resi gratuiti estesi fino al 31 gennaio 2022 per qualsiasi motivo. Gli sconti sono da considerarsi validi fino alle 23.59 del 29 novembre, salvo indicazione differente; il consiglio è di controllare pagina per pagina la data di scadenza, ricordando comunque che le scorte a disposizione potrebbero essere limitate.

Yeedi: gli sconti del Black Friday su Amazon