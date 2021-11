Il Black Friday 2021 è ufficialmente arrivato anche da Expert, ed ha portato con sé un numero sempre crescente di offerte e di prezzi veramente bassissimi, che spingono indiscutibilmente gli utenti a mettere le mani su prodotti di altissima qualità generale.

Per approfittare delle riduzioni pensate dall’azienda, sarà possibile decidere di recarsi personalmente in negozio, oppure di affidarsi al sito ufficiale, il quale tuttavia richiede il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio (indipendentemente dalla tipologia della merce o la cifra raggiunta).

Expert: il Black Friday è assolutamente inaspettato

Con il volantino Expert gli utenti si ritrovano a poter acquistare ottimi smartphone al giusto prezzo di vendita, sebbene la maggior parte degli stessi sia legata alla fascia medio-bassa, ovvero riguardi prodotti che al giorno d’oggi possono essere acquistati a meno di 350 euro. L’unico outsider della selezione indicata poco sotto, è il Realme GT Neo 2, la new entry della telefonia mobile del 2021, impreziosita da specifiche di altissimo livello ed un prezzo finale di vendita di 449 euro.

Gli altri modelli da acquistare vanno a toccare Vivo Y21, Oppo A74, Galaxy A12, Oppo A94, Vivo V21, TCL 20L+, Redmi 9T o anche Realme C11. Sono tutti dispositivi commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale può essere esercitata soltanto nelle medesime location in cui sono stati completati gli acquisti. Il volantino Expert può essere sfogliato in maniera dettagliata direttamente sul sito ufficiale.