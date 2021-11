Euronics prova a ritagliarsi un piccolo spazio nel cuore dei milioni di utenti pronti all’acquisto di nuovo materiale tecnologico, lanciando una splendida campagna promozionale con la quale è facilissimo pensare di spendere poco su ogni singolo acquisto effettuato.

Il volantino che potrete trovare elencato nel nostro articolo, risulta essere attivo in ogni singolo negozio in Italia, ma potrebbe presentare piccole differenze di socio in socio; il consiglio è sempre il solito, valutate attentamente ciò che propone il punto vendita più vicino alla propria residenza, sebbene comunque la base dovrebbe essere esattamente la stessa.

Euronics è inarrestabile: arrivano tantissimi sconti speciali

Quanti sconti da Euronics, fino al 9 dicembre i prezzi sono in fortissimo ribasso; le promozioni elencate sono da considerarsi valide solo nei negozi Dimo. Gli smartphone effettivamente scontati vanno a toccare Oppo A94 a soli 279 euro, Galaxy S21+ a 699 euro, Apple iPhone 12 Mini a 649 euro, Oppo Find X3 Neo a 549 euro, Xiaomi 11T a 499 euro, Motorola Moto G50 a 369 euro, Realme GT master Edition a 349 euro, Galaxy A42 a 329 euro, Xiaomi 11 Lite a 329 euro, Xiaomi Redmi Note 10S a 229 euro, TCL 20L+ a 229 euro, Oppo A53s a 179 euro, Realme C11 a 99 euro, Motorola Moto G10 a 199 euro, Xiaomi Redmi 9C a 149 euro, Realme Narzo a 189 euro, Wiko Power U20 a 129 euro e similari.

Tutti i dettagli, e le offerte al gran completo (anche di altre categorie merceologiche), sono ufficialmente disponibili a questo link.