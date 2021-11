Il volantino Black Friday regala letteralmente i prodotti a tutti coloro che decideranno di seguire l’iter di acquisto, garantendosi effettivamente un risparmio che supera di gran lunga le aspettative, e promette la possibilità di accedere a buone riduzioni di prezzo.

La campagna promozionale che visualizzerete nell’articolo, è stata lanciata da Trony in ogni singolo punto vendita in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti devono necessariamente essere completati in esclusiva presso gli stessi negozi, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. Coloro che acquisteranno, inoltre, potranno affidarsi al pagamento rateizzato, ovvero senza interessi tramite conto corrente bancario.

Trony: tantissimi sconti per gli utenti

L’unico modo per approfittare dell’ottima campagna promozionale, consiste nel seguire pedissequamente l’iter che Trony ha effettivamente deciso di mettere a disposizione dei consumatori stessi. Il primo step consiste nell’acquisto di un grande elettrodomestico, di un televisore o di un piccolo elettrodomestico, il cui prezzo deve corrispondere almeno a 399, 499 o 69 euro.

Nel momento in cui verrà superato questo passo iniziale, la strada sarà incredibilmente libera ed in discesa per l’utente, infatti potrà poi scegliere tra un secondo prodotto, pagando il meno caro con uno sconto effettivo del 50% rispetto al listino, oppure aggiungerne addirittura un terzo, godendo nel contempo di una riduzione complessiva pari al 100%, sempre e soltanto applicata sul meno caro.

Questo è in sintesi ciò che vi attende direttamente da trony, per approfondire comunque la conoscenza della campagna, dovete ricorrere all’apertura delle pagine che potete visualizzare sul sito.