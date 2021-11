Torniamo a parlare di Marte e del rover Perseverance, lo strumento principale della missione NASA – partita il 30 luglio 2020 – che ha l’obbiettivo di svelare tutti i segreti del Pianeta Rosso.

Il rover é atterrato sul cratere marziano Jezero il 18 febbraio 2021. Dopo ben 274 giorni di esplorazione e la ormai certa passata presenza di acqua, Perseverance ci regala uno degli scatti più belli che abbiamo mai visto: il tramonto su Marte. Di seguito, il tweet della NASA:

Take a moment to marvel at this: I captured my first view of a Martian sunset with my Mastcam-Z. It’s easy to be go-go-go all the time, but it’s also important to look up. pic.twitter.com/rMT7ovFwv6

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) November 19, 2021