OnePlus Nord 2 è uno degli smartphone più esclusivi rilasciati finora da OnePlus. Questo non significa che il dispositivo abbia un design unico o qualcosa del genere. Il fatto che lo rende abbastanza unico per OnePlus è che questo è il primo e unico smartphone con il marchio OnePlus fornito con un MediaTek Dimensity 1200.

OnePlus ha collaborato con il produttore di chip taiwanese per distribuire il telefono con una versione ottimizzata del chipset chiamata Dimensity 1200 AI. La società ha anche dovuto apportare diverse modifiche per combinare OxygenOS con il chip MediaTek. Dopotutto, dopo lunghi anni di utilizzo dei chip Qualcomm Snapdragon, è facile capire che l’azienda ha dovuto modificare il proprio software per estrarre le massime prestazioni da questo chipset.

OnePlus Nord 2: al momento l’update è limitato

Il portatile sta facendo un altro passo importante nella direzione di un’esperienza software perfetta. Il marchio ha già implementato alcuni aggiornamenti con miglioramenti, correzioni di bug e patch di sicurezza. Ora, le unità OnePlus Nord 2 in India stanno ricevendo un nuovo aggiornamento del firmware che migliora la durata della batteria e migliora anche l’esperienza di gioco. Il nuovo aggiornamento porta OxygenOS 11.3.A.13 arriva con l’ultima patch di sicurezza di novembre. Nel frattempo, gli utenti in Europa stanno ricevendo la OxygenOS 11.3.A.12 che porta ancora la vecchia patch di sicurezza di ottobre.

OnePlus lo ha portato alla comunità OnePlus per fare un annuncio per lo stesso. Secondo l’annuncio ufficiale, gli utenti di OnePlus Nord 2 in India stanno ricevendo un aggiornamento con la versione del firmware DN2101_11_A.13. D’altra parte, gli utenti in Europa e Nord America stanno ricevendo aggiornamenti DN2103_11_A.12. L’aggiornamento OnePlus Nord 2 5G A.13 pesa circa 654 MB. L’aggiornamento A.12, d’altra parte, ha una dimensione di 593 MB.

Secondo l’azienda, il nuovo aggiornamento apporta ottimizzazioni per la gestione del back-end che si traduce in una migliore esperienza di gioco. Inoltre, offre ottimizzazioni per la stabilità della connessione di rete e l’esperienza VoWi e ViLTE. OnePlus con l’ultimo aggiornamento ha anche ridotto il consumo energetico del sistema. Di conseguenza, gli utenti noteranno una migliore durata della batteria.

OnePlus afferma che l’implementazione OTA è incrementale e l’aggiornamento viene distribuito in batch. Per ora, solo un numero limitato di utenti riceverà l’aggiornamento.