Un singolare e molto fastidioso bug colpiva Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa: capitava che gli smartphone facessero partire chiamate casuali a contatti della rubrica.

In questo modo si andavano a creare non pochi disagi, soprattutto se questo accadeva nelle ore notturne. Possiamo fortunatamente parlarne al passato perché il colosso Google ha risolto il problema.

Niente più chiamate scomode per Google Pixel 6

Come spesso capita con gli smartphone di Google, ma anche con quelli di altri produttori, i dispositivi sono arrivati sul mercato con qualche problema, che speriamo possa essere risolto nel più breve tempo possibile: uno di questi comportava non pochi fastidi per i possessori di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, visto che provocava chiamate non volute ai contatti telefonici.

Il problema risultava probabilmente legato alla hotword di Google Assistant, ma ora è stato risolto. Un Pixel Community Manager ha infatti confermato la bella notizia su Reddit, dichiarando che l’aggiornamento risolutivo dell’App Google alla versione 12.43.18 risulta disponibile sul Google Play Store.

Potete dunque aggiornare l’App Google seguendo il badge qui in basso, o in alternativa affidarvi all’installazione manuale attraverso APKMirror. Speriamo che la casa di Mountain View riesca al più presto a risolvere tutte le questioni in sospeso legate ai suoi nuovi smartphone Android, come quelle riguardanti il sensore d’impronte, prima del debutto ufficiale nel nostro Paese.