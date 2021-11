Android offre in regalo le app e i giochi sul Play Store, ecco i titoli gratis

Gli oltre 2 miliardi di utenti Android in giro per il mondo possono avere ogni giorno delle offerte strepitose da sfruttare all’interno del Play Store di Google.

Ci sono infatti tantissime opportunità incredibili che ogni utente può mettere a sua disposizione tra titoli di app e giochi ma solo per qualche giorno. Il download sarà possibile dalla lista in basso mediante i link evidenziati.

Per avere tutte le migliori offerte anche da parte del mondo Amazon ogni giorno sul vostro smartphone, vi consigliamo il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: il Play Store regala gratis tutti questi titoli a pagamento tra applicazioni e giochi

Come succede ormai ogni settimana anche oggi ci sono dei titoli tra giochi e applicazioni che possono essere scaricati gratis dal Play Store di Google. Ricordiamo che l’offerta sarà disponibile solo per qualche giorno, per cui non lasciatevelo scappare.