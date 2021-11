Android: 18 app e giochi del Play store si trasformano in totalmente gratis

Ci sono ormai pochi dubbi su quale sia il miglior sistema operativo in assoluto almeno secondo i numeri. Android è infatti quell’esperienza alla quale nessuno si negherebbe siccome riesci a predisporre tutto alla perfezione all’interno del suo ecosistema.

Il robottino verde è diventato grande ormai da un po’ di tempo grazie ai suoi oltre 2 miliardi di utenti, ma anche grazie alla versatilità. Questa si sfoga interamente all’interno del Play Store, dove oggi ci sono tanti titoli a pagamento offerti gratis. Ovviamente l’offerta durerà per poco tempo, quindi vi converrà affrettarvi per non restare a mani vuote.

Android: sul Play Store ci sono tanti titoli a pagamento da scaricare totalmente gratis, ecco la lista

La lista di titoli da scaricare gratuitamente solo per qualche giorno è molto ampia, eccola qui con tutti i link per effettuare il download diretto.