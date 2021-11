WindTre pensa agli ex clienti anche questo mese e propone via SMS un’offerta personalizzata che potrà essere attivata entro il 21 novembre. La data di scadenza entro la quale è possibile procedere con l’acquisto della SIM e l’attivazione della tariffa può essere però essere differente per ogni cliente.

I fortunati saranno contattati dal gestore via SMS e riceveranno informazioni sulla modalità da seguire per completare il passaggio a WindTre.

Torna in WindTre con la GO Star 100 +: ecco la nuova offerta per gli ex clienti!

La tariffa proposta agli ex clienti è la WindTre GO Star 100 + ed è disponibile a un costo di soli 7,99 euro al mese. Il gestore attraverso la sua offerta permette di ottenere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione.

Il costo di rinnovo potrà essere saldato tramite credito residuo. I nuovi clienti potranno acquistare la SIM e attivare la tariffa gratuitamente.

L’attivazione potrà essere effettuata soltanto dai clienti che avranno ricevuto l’SMS da parte di WindTre, che invita gli interessati a recarsi in uno dei suoi punti vendita entro il 21 novembre per poter portare a termine l’acquisto.

Gli utenti interessati a tornare in WindTre che non hanno ancora ricevuto l’SMS winback possono consultare la sezione “Passa a WindTre” presente sul sito ufficiale del gestore per conoscere tutte le straordinarie offerte di questo mese. A partire da soli 7,99 euro al mese, le tariffe GO di WindTre permettono di ottenere fino a 101 GB di traffico dati al mese a tutti i clienti che effettueranno la portabilità del numero.