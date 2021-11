Il volantino Carrefour ripercorre tutto quanto di buono ci saremmo effettivamente aspettati di vedere, dato il periodo che stiamo vivendo, in concomitanza con l’ormai imminente Black Friday 2021, individuato precisamente nella giornata di venerdì 26 novembre 2021.

Gli utenti che vogliono approfittare degli ottimi sconti pensati da Carrefour, devono comunque pensare di recarsi personalmente in negozio, in quanto le riduzioni non sono state attivate sul sito ufficiale dell’azienda stessa. In parallelo, le migliori promozioni prevedono la possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, chiamata più comunemente Tasso Zero, con pagamento tramite il proprio conto corrente bancario.

Carrefour: ottimi sconti per il Black Friday

Con la campagna promozionale attuale, Carrefour sta cercando di convincere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di telefonia mobile, pagandoli cifre tutt’altro che elevate, infatti la sua attenzione è stata posta più che altro verso la fascia media, promettendo sconti applicati su modelli in vendita a meno di 400 euro.

Il terminale di cui possiamo sicuramente consigliare l’acquisto è l’Oppo A94, un modello da poco lanciato sul mercato nazionale, impreziosito dalla presenza di un display AMOLED da oltre 6 pollici di diagonale, e prestazioni all’avanguardia, in confronto alla fascia di prezzo di soli 279 euro.

Molto più economici e meno performanti sono Oppo A53s e TCL 20Y, attualmente disponibili all’acquisto a 149 e 99 euro, con i quali gli utenti potranno confrontarsi, grazie alle versioni completamente sbrandizzate e con annessa la solita garanzia di 24 mesi.