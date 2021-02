EasyPark è un servizio arrivato in Italia nel 2012 che permette di gestire e monitorare in maniera smart il parcheggio della propria auto. Tra le funzioni più utili presenti sull’app, vi è la possibilità di cercare delle zone adibite alla ricarica delle auto elettriche ed è possibile, tramite la funzione Parking Planner, pianificare un parcheggio di una grande durata. Attualmente è presente in ben 460 città italiane e ora, con l’ultimo aggiornamento, è arrivato in veste ufficiale anche sulle auto con a bordo Apple CarPlay.

Easypark arriva ufficialmente anche sulle auto con Apple CarPlay

Da oggi tutto coloro che possiedono un auto con a bordo Apple CarPlay potranno sfruttare tutte le funzioni e le potenzialità dell’app EasyPark. Attraverso la piattaforma software di casa Apple per interagire tra smartphone e auto, ora sarà infatti possibile utilizzare al meglio l’applicazione dedicata anche a pagare il parcheggio. Si tratta, in particolare, della prima app del genere a sbarcare e ad essere integrata con Apple CarPlay in tutta Europa.

Johan Birgersson, ovveoro il CEO del gruppo EasyPark, ha così commentato questo risultato: “È per noi una grande opportunità essere presenti su un’altra piattaforma Apple, in qualità di prima app per il parcheggio ad essere integrata nel sistema. EasyPark è da anni in prima linea nello sviluppo di app per iOS e questa novità è la naturale evoluzione di quanto fatto fino ad ora. Poter utilizzare l’app dall’auto rappresenta un grande potenziale e comporterà probabilmente ulteriori passi avanti verso l’innovazione. Sono certo che molti nostri utenti utilizzeranno i nostri servizi anche attraverso questa interfaccia, perfettamente connessa”.