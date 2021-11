Nel corso delle ultime ore il colosso americano Microsoft ha presentato diverse novità interessanti riguardanti soprattutto il mondo scolastico. Sono stati infatti annunciati il nuovo Surface Laptop SE e il sistema operativo Windows 11 SE. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Microsoft annuncia in veste ufficiale i nuovi Surface Laptop SE e Windows 11 SE

Come già accennato, Microsoft ha da poco annunciato ben due novità di rilievo. La prima riguarda il nuovo sistema operativo Windows 11 SE. Quest’ultimo risulta essere una versione più semplice del sistema operativo classico di Microsoft, in cui le applicazioni si aprono in maniera automatica in modalità full screen e tutto viene salvato pressoché in cloud. Per questo motivo, si tratta di un sistema pensato principalmente per l’ambito scolastico e per gli studenti.

Oltre a questo, l’azienda ha anche annunciato il nuovo Surface Laptop SE, un prodotto sempre destinato ad un pubblico appartenente all’ambiente scolastico e che va a scontrarsi principalmente con i Chromebook. Il laptop, in particolare, è realizzato in plastica con uno schermo da 11.6 pollici di diagonale e con una risoluzione pari a 1366 x 768 pixel.

Sotto alla scocca, ci sono poi a scelta i processori Intel Celeron N4020 e Intel Celeron N4120 con tagli di memoria da 4 o 8 GB di RAM e 64 o 128 GB di storage interno eMMC. Oltre alla scheda tecnica, anche il prezzo punta a sfidare la controparte di Google. Si parte infatti da 249 dollari per la versione con 4/64 GB fino a 329 dollari per la versione con 8/128 GB. Per il momento, però, saranno distribuiti in Canada, Giappone e Stati Uniti.