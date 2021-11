L’operatore telefonico WindTre sta proponendo svariate promozioni, offerte e sconti dedicate a tutti i suoi clienti in occasione dei Winday. Lunedì 8 e martedì 9 novembre 2021, in particolare, un abbonamento gratuito per tre mesi a Readly, un servizio che permette di accedere a numerosi contenuti di lettura, e fino a 3000 euro in ricariche o sconti tramite i Music Quiz. Vediamo qui di seguito cosa verrà proposto nei prossimi giorni.

WindTre: ecco le sorprese per i clienti del Winday per questa settimana

Continuano le sorprese per i clienti del noto operatore telefonico arancione. Come già accennato, WindTre sta infatti proponendo diverse promozioni in occasione dei Winday. Per oggi mercoledì 10 novembre, in particolare, sarà indetto un concorso a premi con il quale sarà possibile vincere un robot aspirapolvere Roomba i7+.

Per giovedì 11 novembre, invece, saranno indetti i Win Quiz e Win Giga Quiz. Il primo concorso è rivolto a tutti i clienti dell’operatore e permette di ricevere fino a 3000 euro in sconti e in ricariche. Il secondo, invece, è riservato ai clienti che hanno attiva l’opzione 100 Giga Fast e sarà inoltre possibile vincere lo smartphone Xiaomi Mi 11T Pro 5G. Per il fine settimana, ovvero venerdì 12, sabato 13 e domenica 14, infine, WindTre proporrà il concorso DipiùWeekend, con il quale si potranno vincere fino a 100 Gift Card Trony da 50 euro.

Vi ricordiamo che a novembre l’operatore telefonico WindTre sta proponendo anche diverse offerte mobile a chi effettuerà la portabilità del proprio numero da altri operatori. Una di queste offerte è ad esempio la Go 50 Special Edition, che offre 50 GB, minuti ed SMS a 9,99 euro al mese.