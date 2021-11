Il nuovo volantino Bennet del mese di Novembre garantisce a tutti i consumatori la possibilità di accedere ad una campagna promozionale che prevede tantissimi sconti interessanti, applicati su alcuni dei migliori prodotti in circolazione.

Il risparmio è dietro l’angolo per milioni di utenti sul territorio nazionale, infatti risulta essere possibile accedervi tramite qualsiasi negozio in Italia, senza doversi minimamente preoccupare della regione di appartenenza (come sempre accade parlando di Bennet). Il volantino prevede versioni no brand di tutti gli smartphone, oltre ad una garanzia della durata complessiva di 2 anni, con partenza dal giorno effettivo di acquisto.

Bennet: tantissimi sconti per tutti i gusti

Bennet vuole avvicinarsi il più possibile alle esigenze degli utenti, per questo motivo ha lanciato una campagna promozionale che la vede scontare un prodotto estremamente interessante, dalle prestazioni più che adeguate per il periodo che stiamo attraversando, e per quanto la concorrenza è in grado di offrire. Il dispositivo in questione è Apple iPhone 12, un modello in vendita da poco più di un anno, disponibile nella variante da 128GB, al prezzo finale di soli 669 euro.

Dall’altro lato della barricata spiccano anche prodotti Android molto interessanti, anche se dalle prestazioni contrapposte al top di gamma, infatti parliamo di terminali da meno di 240 euro, rappresentati perfettamente da Xiaomi Redmi 9T, Redmi Note 10S, Galaxy A12, Galaxy A32 o anche Redmi Note 8.

Il dettaglio del volantino Bennet è raccolto direttamente nelle pagine che potete trovare sul sito ufficiale dell’azienda.