Alcuni utenti di Twitter su iOS stanno iniziando ad accedere a una funzione che semplifica la ricerca dei tweet di un singolo utente. Per coloro che hanno accesso alla funzione, quando accedi al profilo di un utente, vedrai un’icona di ricerca nell’angolo in alto a destra dello schermo sul banner del profilo dell’utente, accanto al menu a tre punti. Quindi, puoi digitare le parole chiave per cercare i tweet dell’utente.

Twitter ha dichiarato a TechCrunch che questa funzione è disponibile per tutti gli utenti globali su iOS e continuerà a essere implementata lentamente su Web e Android. Era già possibile eseguire ricerche come questa su Twitter: bastava sapere come formattare una ricerca avanzata.

Twitter continua a sviluppare ed aggiornare la sua piattaforma

È possibile accedere alla funzione di ricerca avanzata di lunga data di Twitter cercando qualcosa, quindi facendo clic sul menu a tre punti accanto alla barra di ricerca sul Web. Puoi filtrare le ricerche per data, per quantità di coinvolgimento e altro ancora.

Tuttavia, questo pulsante di ricerca facilmente accessibile rende più facile trovare i tweet di un utente specifico, quindi, utilizzando lo stesso esempio, se non sapessi come eseguire una ricerca avanzata, sarebbe molto più semplice utilizzare il pulsante di ricerca piuttosto che scorrere decine di tweet giornalieri per trovare quello che stai cercando.

Naturalmente, è possibile che questa funzione possa rendere più facile per le persone scovare i vecchi e fastidiosi tweet degli altri. Ma, come sempre, è un’ottima strategia sui social media per non twittare contenuti potenzialmente dannosi in primo luogo (inoltre, eliminare i vecchi tweet).