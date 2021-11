WhatsApp: ora gli utenti iOS possono trasferire le chat ad Android 12 e Pixel

Tutti aspettavano la svolta, la quale è finalmente arrivata per quanto concerne il trasferimento delle chat da uno smartphone all’altro. Gli utenti che utilizzano WhatsApp sanno benissimo che nel momento in cui decidessero di cambiare dispositivo, le chat potrebbero andare perse, in particolar modo se il nuovo telefono dovesse andare a presentare un sistema operativo diverso da quello da sostituire.

Fino ha pochi giorni fa, coloro che avevano un dispositivo iOS e volevano passare ad Android, non potevano portare con sé le conversazioni. Ora tutto è diverso visto il nuovo aggiornamento, il quale permetterà a tutti di trasferire le chat di WhatsApp da un dispositivo iOS ad uno che include Android 12 o a un nuovo dispositivo Pixel.

Questo è quanto recitava l’app in una nota il 27 ottobre 2021:

“A partire da oggi puoi trasferire in sicurezza la cronologia e i ricordi della chat dal tuo account WhatsApp su iPhone ad Android. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team di WhatsAppp per creare un nuovo set di funzionalità, tutte progettate per semplificare il passaggio da iPhone ad Android e portare con te la cronologia di WhatsApp.”

WhatsApp: ora il trasferimento dati da iOS ad Android 12 e Pixel è realtà, tutto in sicurezza

Basterà un cavo di tipo C/Lightning da collegare ai due dispositivi, con la scansione di un codice QR. Il tutto avverrà in sicurezza, proprio come precisa Google in una nota ufficiale:

“Il nostro team ha lavorato a stretto contatto con WhatsApp per garantire che i tuoi dati restino protetti durante il processo di trasferimento, in modo che nessun altro possa mai accedere alle tue informazioni e ai tuoi file WhatsApp. La cronologia di WhatsApp verrà semplicemente copiata dal tuo iPhone al tuo nuovo smartphone Android e ci assicureremo in automatico che tu non riceva nuovi messaggi sul vecchio dispositivo mentre è in corso il trasferimento.”